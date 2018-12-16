Karaköprü Belediyespor: 0 - Düzyurtspor: 0 (Maç sona erdi)

Türkiye 3.Lig 1.Grup heyecanı devam ediyor. Karaköprü Belediyespor - Düzyurtspor maçı oynandı.Karaköprü Belediyespor mücadeleye şu 11'le başladı: Ebubekir Elihoş, Mehmet Eksik, Fatih Gültekin, Ramiz Ok, Rıdvan Bingöl, Alper Hamdi Bayraktar, Hasan Gündoğdu, Mert Sarı, Hakan Albayrak, Yeldar Yamaç, Hüseyin FıstıkcıDüzyurtspor takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Mustafa Hoşoğlu, Miraç Acer, Selim Şahin, Emre Akgün, Taşkın Kartal, Sami Emirhan Kayıkçı, Hakan Aydın, Dede Çelik, Taha Gür, Emrullah Kokoç, Halil İbrahim CenikKarşılaşmada gol sesi çıkmadı.Maçın 2. yarısında Karaköprü Belediyespor ekibinde Hüseyin Fıstıkcı oyundan çıktı, Sefa Gaye yerine girdi., Düzyurtspor takımında ise Sami Emirhan Kayıkçı ve Taşkın Kartal çıktı, Savaş Çakır ve Furkan Ödemiş girdi.417 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 2.95 oran kazandı.Karaköprü Belediyespor takımının son 5 maçlık performansı: 3 beraberlik, 2 yenilgi. Konuk Düzyurtspor ise bu süreçte 2 kez kazandı, 3 beraberlik aldı.