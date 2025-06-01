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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karakola gidip itiraf etti! Matematik mühendisi kadın, ev arkadaşını öldürdü! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Karakola gidip itiraf etti! Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!

        İstanbul'da kan donduran bir cinayet işlendi. Dün Kocaeli Çayırbaşı'nda bulunan bir karakola giden 34 yaşındaki matematik mühendisi Demet Ç., İstanbul Beşiktaş'taki evinde arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Bu itiraf üzerine İstanbul polisine bilgi verildi. Olayın gerçekleştiği Beşiktaş'taki eve kapısını kırarak giren polis ekipleri, 39 yaşındaki Zilif Öztürk adlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 01.06.2025 - 14:22 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:27
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        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
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        Korkunç cinayet, dün Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir evde işlendi.

        Dün Kocaeli Çayırbaşı’nda bulunan bir karakola giden 34 yaşındaki matematik mühendisliği mezunu Demet Ç. adlı genç kadın, İstanbul Beşiktaş’ta evine sık sık gelen arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Cinayette kullandığı bıçakla teslim olan genç kadının itirafı üzerine olay İstanbul polisine bildirildi.

        Öldürülen Zilif Öztürk
        Öldürülen Zilif Öztürk
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        POLİSLER CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTI

        Gelen bilgi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan adrese gitti. Dairenin kapısını kıran polis ekipleri 39 yaşındaki Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

        İSTANBUL’A GETİRİLDİ

        Olay hemen Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekiplerine bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Kocaeli’ye giden cinayet amirliği ekipleri,teslim olan Demet Ç. ‘yi İstanbul’a getirdi.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Demet Ç. adliyeye sevk edildi. Emniyette ifade veren Demet Ç., olay anının hatırladığını ama cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi. Evli olduğu öğrenilen Zilif Öztürk’ün zaman zaman Demet Ç.’nin evine gelerek kaldığı öğrenildi.

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        #Zilif Öztürk
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