Korkunç cinayet, dün Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan bir evde işlendi.

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Dün Kocaeli Çayırbaşı’nda bulunan bir karakola giden 34 yaşındaki matematik mühendisliği mezunu Demet Ç. adlı genç kadın, İstanbul Beşiktaş’ta evine sık sık gelen arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Cinayette kullandığı bıçakla teslim olan genç kadının itirafı üzerine olay İstanbul polisine bildirildi.

Öldürülen Zilif Öztürk

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POLİSLER CANSIZ BEDEN İLE KARŞILAŞTI

Gelen bilgi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde bulunan adrese gitti. Dairenin kapısını kıran polis ekipleri 39 yaşındaki Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Olay hemen Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekiplerine bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Kocaeli’ye giden cinayet amirliği ekipleri,teslim olan Demet Ç. ‘yi İstanbul’a getirdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği’nde yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Demet Ç. adliyeye sevk edildi. Emniyette ifade veren Demet Ç., olay anının hatırladığını ama cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi. Evli olduğu öğrenilen Zilif Öztürk’ün zaman zaman Demet Ç.’nin evine gelerek kaldığı öğrenildi.