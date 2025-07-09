Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 18 ay sonra stadımız bitecek!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu'nun çok olumlu ve güzel bir havada geçtiğini söyledi.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu, 187 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Olağan mali genel kurulun ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tekrar Süper Lig’e çıktıkları için mutlu olduğunu kaydeden Başkan Hurma, "Genel kurul çok olumlu ve güzel bir havada geçti. Bu bizim adımıza ve futbol adına sevindirici. Hiçbir kırgınlık ve üzüntüye sebebiyet verecek bir davranış biçimi olmadı içerde. Bu hem bizim adımıza sevindirici hem de TFF’nin geçtiğimiz dönem iyi bir iş çıkardığının göstergesi. Umut ediyorum ki bu artarak devam eder" diye konuştu.

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"DÜNYA SAHNESİNE FARIOLI'DEN SONRA BAŞKA BİR HOCA DAHA ÇIKARTACAĞIZ" Tüm dünyanın takip ettiği bir teknik direktörle anlaştıklarını ifade eden Süleyman Hurma, "Bizim adımıza çok önemli bir anlaşma. Umut ediyorum ki tekrar dünya sahnesine Farioli’den sonra başka bir hoca daha çıkartacağız. Transfer süreci ülkemizde çok fahiş sayılarla, bir vurgun düzeninde başlıyor. Ama biz geçmiş yıllardaki tecrübelerimizi de göz önünde bulundurarak kendimiz için, bizi üst sıralara taşıyacak takımı kuracağımızı biliyoruz. 18 ay sonra stadımız bitecek, belediye başkanımızın verdiği söz bu" ifadelerini kullandı.