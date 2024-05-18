Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Evde kolaylıkla yapabileceğiniz mısır ekmeği tarifi!

Karadeniz mutfağı, Türkiye'nin zengin ve çeşitli gastronomik mirasının bir parçasıdır. Bu mutfağın en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri de mısır ekmeğidir. Mısır ununun kendine özgü tadı ve dokusuyla hazırlanan bu ekmek, özellikle çorba ve peynire mükemmel bir eşlikçi olur. İşte, sizin için hazırladığımız mısır ekmeği tarifi!