Karadeniz'deki şiddetli rüzgar Kastamonulu balıkçılara zor anlar yaşattı

AA

Abana Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda balıkçıların kullandığı çadır, rüzgarın şiddetine dayanamayarak parçalandı.Denize açılan Yılmaz İnan da dalgalardan barınağa giremeyince teknesi, Bahattin Yorgancı Caddesi üzerindeki kumsala vurdu.Balıkçılar, teknelerini korumak için barınağa gelirken, su alan bir sandal da batarak suya gömüldü.Çatalzeytin'de ise denize ağ atan balıkçılar fırtınaya yakalandı.Ağlarını dalgaların arasında çeken balıkçı Aykut Güzelaydın ve Aytaç Güzelaydın, avladıkları balıkları teknelerine alarak güçlükle karaya ulaşabildi.Balıkçılar, yaşadıkları bu zor anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Şiddetli rüzgarın ağaçlara zarar verdiği ilçede bazı vatandaşlar dolu tehlikesine karşı araçlarının üzerini karton ve halı ile kapattı.