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        Karabükte ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:15 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:15
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        Karabükte orman yangını!
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        Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

        VALİ YAVUZ İNCELEMELERDE BULUNDU

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, "Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması, en büyük sevincimiz." dedi.

        Yavuz, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangın, doğu ve batı yönlü devam ediyor. 64 aracımız var, arazözlerimizle, su tankerimizle, iş makinelerimizle, helikopter destekli yangına müdahale ediliyor. Yavaş yavaş havanın kararmasıyla helikopterimiz, yakıt ikmalinden sonra artık uçuş güvenliği açısından muhtemelen ara verecek. Bu saatten sonra artık sahadaki arazözlerimizle, su tankerlerimizle, iş makinelerimizle ve 200'den fazla personelimizle yangına müdahaleye devam edeceğiz. Birinci amacımız, yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede yeşil vatanımız olan, akciğerimiz olan, kalbimiz olan ormanlarımızı korumak ve bir an önce bu yangını söndürmek." diye konuştu.

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        Yangın çıkan alanın engebeli olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla zarar gören alanın tespitiyle ilgili şu aşamada kesin bir şey söylememiz mümkün değil ama ilerleyen saatlerde zarar gören alanla ilgili tespitlerimizi yaptıktan sonra da sizlerle paylaşırız. Tabii bizi en büyük sıkıntıya sokan konulardan biri rüzgar. Rüzgar zaman zaman esiyor, yangının yönünü ve alevlerin yönünü değiştirebiliyor, yangını farklı noktalara atabiliyor. Sakinlediği zaman arkadaşlarımızın müdahalesi bu anlamda daha kolaylaşmış oluyor."

        Yavuz, tüm ekiplerin sahada olduğunu dile getirerek, "İnşallah en kısa sürede el ele vererek, işbirliği içerisinde bu yangını söndürüp yeşil vatanımızı koruyacağız." dedi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve ilgili kurumların desteğiyle helikopter, 63 araç ve 205 personelle müdahale edildiği bildirildi.

        Açıklamada, "Yangının seyrine bağlı yerleşim yerlerine yakın bölgeler tedbir amacıyla boşaltılmış, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için tüm önlemler alınmıştır. Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları aralıksız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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