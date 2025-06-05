Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı
Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
A.O. (18) idaresindeki otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu orman deposu mevkisinde T.B. (31) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Daha sonra B.K'nin (31) kullandığı otomobil de kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Turhan Karayakalı (58), Z.K. (60), N.K, A.Ç, Ü.B, S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43) ve Y.B.A. (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Turhan Karayakalı daha sonra hayatını kaybetti.
Yaralılar Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kazanın ardından otomobil ve kamyonetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.