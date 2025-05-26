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        Haberler Gündem Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu - Güncel haberler

        Karabük'te sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Karabük'te etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:08
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        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
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        Karabük’te akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kılavuzlar Mahallesi’nde bir öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu. Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle de araç sürücüleri güçlükle ilerledi.

        Sağanak ve rüzgar kısa süre sonra etkisini kaybetti.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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