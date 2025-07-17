Karabük'te otomobilin çarptığı genç, hayatını kaybetti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Karabük-Safranbolu karayolunda meydana geldi. F.O. (31) yönetimindeki otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndan yolun karşına geçmeye çalışan Emirhan Güneri’ye (21) çarptı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 21 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Güneri'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.