Karabük'te trafik kazası: 2'si ağır 7 yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı
M.Y.Ç. idaresindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda Ş.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki A.B.Ç, P.E.Ç. (2), B.K, C.G. ve R.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.K. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.