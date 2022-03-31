“Kara Tahta” dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. Kara Tahta dizisinin ilk bölümünde Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. İşte Kara Tahta 2. bölüm fragmanı...

KARA TAHTA 2. BÖLÜM FRAGMANI

— TRT 1 (@trt1) March 30, 2022

KARA TAHTA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak’ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas’ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur.

Bekir ise Atlas ile Irmak’ın hikayesinde Irmak’ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir’in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir.