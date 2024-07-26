Kara deliğin içinde ne var?
Albert Einstein'ın kendi teorisi dahi var olduklarını kanıtlasa da, o kara deliklere inanmayı reddetti. Günümüzde var oldukları ispatlanmış olsa da kara delikler hâlâ teorik fiziğin en gizemli bilinmezliklerinden biri. Bu akıl almaz fenomen hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimizi anlattık.
Giriş: 26.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:01
Albert Einstein'ın kendi teorisi dahi var olduklarını kanıtlasa da, o kara deliklere inanmayı reddetti.
Günümüzde var oldukları ispatlanmış olsa da kara delikler hâlâ teorik fiziğin en gizemli bilinmezliklerinden biri.
Bu akıl almaz fenomen hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimizi anlattık.
Grafik-animasyon: Kako Abraham
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