Kayseri'de okullara kar tatili
Kayseri ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Vali Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu'da yarın eğitime ara verildiğini belirtti.
Hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağını kaydeden Günaydın, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacağını aktardı.
Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle diğer ilçelerde de yarın eğitime ara verildiği öğrenildi.
Artvin'de kar tatili
Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 19 Ocak Çarşamba ara verileceği belirtildi.
Açıklamada Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinde taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarıldı.
Diyarbakır'da eğitime kar engeli
Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.
Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.
Düzce'de kar tatili
Düzce'de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Düzce Valiliği, meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildi.
Kahramanmaraş'ta kar tatili
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Niğde'de kar tatili
Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.
Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli
Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası Valilik, 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, Tokat merkez ve 6 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü, Almus, Başçiflik, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerimizde tüm okullarımızda; Tokat Merkez, Erbaa, Turhal, Zile, Artova, Pazar, Sulusaray ilçelerimize bağlı köy ve kasaba okullarımız ile taşıma kapsamında olan öğrencilerimiz için eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca eğitim öğretime ara verilen yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."
Erzincan'da kar tatili
Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, kent genelindeki tüm okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.
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