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Kar tatili olan iller listesi 19 Ocak 2022: Bugün okullar tatil oldu mu? İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Trabzon, Malatya ve hangi illerde okullar tatil edildi? - Kar Tatili Haberi Son Dakika

Bugün okullar tatil mi? 19 Ocak hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan illler son dakika

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Milyonlarca öğrenci son dakika kar tatili haberlerini araştırıyor. Valiliklerden ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nden yapılan açıklamalar ard arda gelmeye başladı. Malatya, Kütahya, Konya ve Nevşehir başta olmak üzere birçok ilde kar tatili ilan edildi. İşte 19 Ocak Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler...

19.01.2022 - 08:52 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bugün (19 Ocak Çarşamba) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 19 Ocak 2022 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

    BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 19 OCAK 2022

    Malatya'da eğitime ara

    Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

    - Kütahya’da okullara 1 gün kar tatili

    Kütahya’da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, ”Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

    Bilecik'te okullar tatil edildi

    Bilecik'te sabah karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı sonrası okullar tatil edildi.

    Bilecik Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bugün öğleden sonra ve yarın tüm gün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlar tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan engelli personel de bu süreçte idari izinli sayılacaktır.

    Kars'ta kar tatili

    Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

    Mardin'de kar tatili

    Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

    Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

  • Kayseri'de okullara kar tatili

    Kayseri ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Vali Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu'da yarın eğitime ara verildiğini belirtti.

    Hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağını kaydeden Günaydın, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacağını aktardı.

    Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle diğer ilçelerde de yarın eğitime ara verildiği öğrenildi.

    Artvin'de kar tatili

    Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 19 Ocak Çarşamba ara verileceği belirtildi.

    Açıklamada Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinde taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarıldı.

    Diyarbakır'da eğitime kar engeli

    Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

    Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi.

    Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

    Düzce'de kar tatili

    Düzce'de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. 

    Düzce Valiliği, meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildi.

    Kahramanmaraş'ta kar tatili

    Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

    Niğde'de kar tatili

    Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildi açıklandı.

    Tokat'ta ulaşıma 'kar' engeli

    Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası Valilik, 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyururken, Tokat merkez ve 6 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ''İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü, Almus, Başçiflik, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerimizde tüm okullarımızda; Tokat Merkez, Erbaa, Turhal, Zile, Artova, Pazar, Sulusaray ilçelerimize bağlı köy ve kasaba okullarımız ile taşıma kapsamında olan öğrencilerimiz için eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca eğitim öğretime ara verilen yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

    Erzincan'da kar tatili

    Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

    Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirterek, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, kent genelindeki tüm okullarımızda eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu personelinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

  • Şanlıurfa'da okullara 'kar' tatili

    Şanlıurfa'da, kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi. 

    Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde tüm kademelerde eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

    "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda; ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, ilimiz genelinde 19.01.2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; yine aynı sebeplerle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

    Nevşehir'de eğitime 'kar' tatili

    Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır'' ifadelerine yer verildi.

    Bolu'da kar tatili

    Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

    Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

    Adıyaman'da kar tatili

    Adıyaman Valiliği, il genelinde ki tüm ilk ve orta dereceli okulların kar yağışı nedeniyle 2 gün tatil ettiğini duyurdu.

    Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bu gün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı.

    Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

  • Kilis'te kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

    Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

    Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

    Erzurum'da kar tatili

    Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi.

    Engelli ve hamile kamu personeli ise yarın idari izinli sayılacak.

    Bayburt'ta kar tatili

    Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Aksaray'da okullarda kar tatili

    Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

    Denizli'de 5. ilçede eğitime kar tatili

    Denizli'de sabah saatlerinde 4 ilçede eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilmesinin ardından Buldan için de yeni bir tatil kararı alındı.

    Denizli genelinde dün akşam saatlerinden bu yanan devam eden yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde valilik tarafından açıklanan karara göre; Çameli, Acıpayam, Serinhisar ve Çivril ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyurulmuştu.

    Kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Buldan ilçesinde de eğitim öğretime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Buldan'daki kar tatilinin ardından il genelinde eğitim öğretime ara verilen ilçe sayısı 5'e yükselmiş oldu.

  • Kastamonu'da eğitime 1 gün ara

    Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.

    Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. 

    Uşak'ta okullara 'kar' tatili

    Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün, 1 günlüğüne ara verildi.

    Uşak Valiliği´nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

    Karabük'te kar tatili

    Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinin genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

    Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı günü ara verildiği bildirildi.

    Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Sinop'ta kar tatili

    Sinop’ta hafta başından itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.

    Sinop Valiliği’nden yapılan açıklama şu şeklide;

    "İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 19 Ocak tarihinde Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerimizin tüm taşıma hatlarında, Erfelek'te tüm okullarda ve Dikmen'e bağlı Dağköy ile Büyükkızık köyü Kabaalan Mahallesi'nde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Rize'de kar tatili

    Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

    Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesinin, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

    Batman Sason'da kar tatili

    Batman'ın Sason ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

    Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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