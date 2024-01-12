Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma okul var mı, kar tatili olacak mı?
Türkiye genelinde hava sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu illerde fırtına ve buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, bazı illerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda kar yağışının beklendiği illerde, öğrenci ve veliler, "Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma okul var mı, ders yapılacak mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 12 Ocak 2024 Cuma bugün kar tatili olan iller listesi...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurmaya devam ediyor. Peki, "Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma okul var mı, ders yapılacak mı, kar tatili olacak mı?" İşte 12 Ocak 2024 Cuma bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtı...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (12 OCAK CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?
İstanbul bugün daha soğuk bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken kar yağışı yerini bulutlu havaya bırakacak.
Ankara da İstanbul gibi yağışsız bir güne geçiş yapıyor. Başkent'te sıcaklıklar bugün 0 ile 3 arasında seyredecek.
İzmir, diğer iki büyükşehirin aksine aşırı soğuklarla mücadele etmek zorunda kalmayacak. 4 ile 12 derece arasında değişen sıcaklıkların olacağı İzmir'de bugün hava bulutlu.
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YARIN (12 OCAK CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye soğukları hissetmeye devam ederken yarın yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Muş ve Bitlis için meteoroloji yoğun kar yağışı alarmı veriyor.
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7 İL İÇİN UYARI VERİLDİ
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da karla karışık yağışlı hava beklenirken, Ağrı, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak gibi iller için sarı ile turuncu kod uyarılarıları verildi.
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Ayrıca Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu gibi yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle okulların kar tatili edilip edilmeyeceği öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor.
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BUGÜN (12 OCAK CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava şartlarının etkili olacağı günlerde eğitim ve öğretime ara verilmesi bekleniyor. Valilikten henüz 12 Ocak Cuma günü tatil olacağına dair bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
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