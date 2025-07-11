Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kapkaç kabusu! Kadını yerde sürüklediler! | Son dakika haberleri

        Motosikletli kapkaç kabusu! Kadını yerde sürüklediler!

        Adana'da yol kenarında bekleyen Esra A. adlı kadın, kapkaççıların saldırısına uğradı. Motosikletli kapkaççılar kadını yerde sürükleyip, çantasını gasp etti. Esra A.'nın yaralandığı dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapkaç kâbusu! Kadını yerde sürüklediler!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da motosikletli Kerim A. ve Sezai Y., yol kenarında bekleyen Esra A.’nın içinde 6 bin TL, cep telefonu ve hesap kartlarının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerin, Esra A.’yı yerde sürükleyerek çantasını aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        METRELERCE SÜRÜKLENEREK YARALANDI

        Olay, 13 Haziran’da bir rezidansın önünde meydana geldi. Motosikletli Kerim A. ve Sezai Y., Esra A.’nın içinde 6 bin TL, cep telefonu ve hesap kartlarının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştı. Direnen Esra A., motosikletle birlikte metrelerce sürüklenerek yaralandı.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Bu sırada motordan düşen Sezai Y., yaralanan kadının elindeki çantayı alıp, koşarak yeniden motosiklete bindi. İki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi olan Esra A., taburcu olduktan sonra emniyete gidip şikayetçi oldu.

        SALGIRGANLAR YAKALANDI

        Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

        Kerim A. alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığı ileri sürürken, Sezai Y. ise motosikleti kendisinin kullandığı ancak kapkaçla ilgisinin olmadığını iddia etti. 2 şüpheli işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Habertürk Anasayfa