Kapıkule'de beline sardığı bezde 5 bin gümrük kaçağı ilaçla yakalandı
Edirne'de, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir kadın yolcunun beline sarılı bezde 5 bin 148 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. Şüpheli kadın gözaltına alındı
Giriş: 13.01.2025 - 04:43 Güncelleme: 13.01.2025 - 04:43
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.
DHA'nın haberine göre; aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez içerisinde 5 bin 148 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. Şüpheli kadın, gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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