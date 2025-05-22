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        Haberler Gündem Kapıkule'de 382 kilogram esrar ele geçirildi - Güncel haberler

        Kapıkule'de 382 kilogram esrar ele geçirildi

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen dev operasyonda, yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenen 382 kilo esrar ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 233 milyon 555 bin TL olduğu bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 20:34
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        Kapıkule'de 382 kilogram esrar ele geçirildi
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        Operasyon, Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı bir TIR’ın, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik risk analizi ve hedefleme çalışması sonucu şüpheli bulunmasıyla başladı.

        Ali Can Zeray'ın haberine göre, TIR, detaylı inceleme için X-ray taramasına alındı. Tarama sırasında aracın taşıdığı yasal yükte şüpheli yoğunluklar tespit edilince ekipler fiziki arama gerçekleştirdi.

        Yapılan aramada, yasal yükün üzerine özenle gizlenmiş koliler içinde büyük miktarda esrar bulundu. Uyuşturucu maddelerin profesyonelce kamufle edildiği, ancak gümrük ekiplerinin dikkatli ve teknolojik destekli kontrolleri sayesinde tespit edildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ederken, uyuşturucu maddenin kaynağı ve Türkiye’deki bağlantıları araştırılıyor. Kaçakçılıkla mücadelede son dönemde artırılan önlemler sayesinde, gümrük kapılarında çok sayıda büyük çaplı yakalamaya imza atıldığı belirtildi.

        Yetkililer, bu tür operasyonların Türkiye’nin sınır güvenliğinde ne denli hassas ve kararlı bir tutum sergilendiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

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