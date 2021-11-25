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Kanye West: Yeniden eşime dönmem gerekiyor! - Magazin haberleri

Kanye West: Yeniden eşime dönmem gerekiyor!

Rapçi Kanye West, boşanma aşamasında olduğu reality show yıldızı Kim Kardashian'ın komedyen Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından eve geri dönmek istediğini açıkladı. West, "Bir koca olarak kabul edilemez şeyler yaptım ama bugün hikayeyi değiştirmek için buradayım!" dedi

25.11.2021 - 13:15 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2014 yılında rapçi Kanye West (44) ile nikah masasına oturan reality show yıldızı Kim Kardashian (40), geçtiğimiz şubat ayında eşine boşanma davası açmıştı. West ile ayrılık kararının ardından adı kimseyle anılmayan Kardashian'ın geçtiğimiz günlerde komedyen Pete Davidson (28) ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

  • Ünlü rapçi, Kim Kardashian'ın yeni sevgilisiyle görüntülenmesinin ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

  • Dün Los Angeles'taki bir 'Şükran Günü' etkinliğinde görülen Kanye West, Kardashian'a yeniden dönmek istediğiyle ilgili sözler sarf etti.

  • "KABUL EDİLEMEZ ŞEYLER YAPTIM!"

    Page Six’in haberine göre; West, "Tanrı'nın istediği anlatı, tüm bu ilişkilerde kurtarılabileceğimizi görmektir. Hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım! Bir koca olarak kabul edilemez şeyler yaptım ama bugün hikayeyi değiştirmek için buradayım!" ifadelerini kullandı.

  • "EVE DÖNMEM GEREKİYOR!"

    "Mümkün olduğunca çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Evin dışında olsam da evin hemen yanında bir evim var." diyen Kanye West ayrıca, "Onların hemen yanında olmak için her şeyi yapıyorum. Bunu en aklı başında, en sakin şekilde ifade etmeye çalışıyorum ama eve dönmem gerekiyor!" şeklinde konuştu.

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