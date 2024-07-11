Kanserle mücadele eden Olivia Munn ile John Mulaney evlendi

'The Newsroom', 'Magic Mike', 'Iron Man 2' ve 'X-Men: Apocalypse' gibi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Olivia Munn, Nisan 2023'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ettiğini, tedavi için mastektomi ameliyatı olarak her iki memesini de aldırdığını açıklamıştı. 44 yaşındaki Munn daha sonra rahminin ve yumurtalıklarının da alındığını söylemişti.

Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve zorlu tedavi süreci sonrası ünlü oyuncu, çocuğunun babası John Mulaney ile evlendi.