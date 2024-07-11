Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kanserle mücadele eden Olivia Munn ile John Mulaney evlendi - Magazin haberleri

        Kanserle mücadele eden Olivia Munn ile John Mulaney evlendi

        Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunan Olivia Munn ile komedyen sevgilisi John Mulaney evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'The Newsroom', 'Magic Mike', 'Iron Man 2' ve 'X-Men: Apocalypse' gibi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Olivia Munn, Nisan 2023'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ettiğini, tedavi için mastektomi ameliyatı olarak her iki memesini de aldırdığını açıklamıştı. 44 yaşındaki Munn daha sonra rahminin ve yumurtalıklarının da alındığını söylemişti.

          Üst üste geçirdiği ameliyatlar ve zorlu tedavi süreci sonrası ünlü oyuncu, çocuğunun babası John Mulaney ile evlendi.

        • 2

          Olivia Munn ile 41 yaşındaki komedyen sevgilisi John Mulaney, New York'ta bir arkadaşlarının evinde düzenlenen bir törenle birbirlerine "Evet" dedi.

          Malcolm adında 3 yaşında oğulları olan çiftin düğününe, 2012 yapımı 'The Newsroom' dizisinde Olivia Munn'un rol arkadaşı Sam Waterston da katıldı.

          Bu, Olivia Munn'ın ilk, John Mulaney'in ise ikinci evliliği.

        • 3

          Olivia Munn, birbiri ardına geçirdiği zorlu ameliyatlarla hayata tutunurken, kanserle ettiği mücadelede azmiyle takdir topladı.

        • 4

          Olivia Munn, ilk kanserle mücadelesini açıklarken ailesinin, arkadaşlarının ve erkek arkadaşı John Mulaney'in kendisine destek olduğunu söylemiş; "Geceler boyunca tüm ameliyat ve tedavi şekillerini, karşılaşabileceğim yan etkilerini araştıran John'a müteşekkirim" ifadesini kullanmıştı.

        • 5

          Olivia Munn ile John Mulaney, Mayıs 2021'den bu yana birlikte.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        Bir insanlık trajedisi: Srebrenitsa
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Habertürk Anasayfa