Hazırlanışı

Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. Içine kabartma tozunu, mahlepi ve azar azar unu ekleyelim ele yapışmıyan kıvamda yumuşak bir hamur yoğuralım.

Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım.

NOT: Simitleri hemen fırından almassak çıtırlıklarını kaybederler.