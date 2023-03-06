Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kandil simidi tarifi | Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır ve malzemeleri neler? Kandil simidi kaç derecede, kaç dakika pişer?

Kandil simidi tarifi | Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kandil simidi tarifi, Berat Kandili vesilesiyle sevdiklerine evde hoş bir sürpriz yapmak isteyenler tarafından özellikle bugün en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, mahlepli kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri neler? İşte en lezetli malepli kandil simidi tarifi..

Giriş: 06.03.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kandil simidi tarifi... Berat Kandili vesilesi ile sevdiklerine kandil simidi hazırlamak isteyenler "Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için en kolay kandil simidi tarifini haberimizde derledik. İşte kandil simidi malzemeleri ve yapılışı...

  • KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

     

    2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine),
    150 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
    1 çay bardağı sıvı yağı,
    2 çorba kaşığı yoğurt,
    3 çorba kaşığı çörek otu,veya susam
    2 çorba kaşığı toz şeker,
    2 tatlı kaşığı mahlep
    2 çorba kaşığı sirke,
    1 tatlı kaşığı tuz,
    1 paket kabartma tozu
    Aldığı kadar un.

  • Hazırlanışı

    Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. Içine kabartma tozunu, mahlepi ve azar azar unu ekleyelim ele yapışmıyan kıvamda yumuşak bir hamur yoğuralım.

    Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım.

     

    NOT: Simitleri hemen fırından almassak çıtırlıklarını kaybederler.

  • Sıra geldi şekil vermeye, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak kalınlığında 10'ar cm şeklinde şeritler hazırlayın. Bu şeritleri iki ucundan birleştirin ve birleşme yerlerini de tezgahta bastırarak yuvarlamak suretiyle kaybedin.

  • Elde ettiğiniz küçük simitleri önce yumurta akına sonra da ister çörek otu, ister susama batırın. Hazırladığınız simitleri tepsiye dizin. Simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-17 dakika civarında pişirin.

    Simitler ilk etapta yumuşak olabilir rengi döndükten sonra fırından alın aksi takdirde yanar ve kurur. Simitler dinlendikçe sertleşecek ve kıyır kıvamına gelecektir.

    Afiyet Olsun...

     

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.