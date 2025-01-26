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        Haberler Bilgi Gündem KANDİL GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Miraç Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Miraç Kandilinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

        Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri: Miraç Kandilinde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

        Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri gündemdeki yerini aldı. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler sorgulanıyor. Kandil gününü ibadetle geçirmek isteyenler "Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Miraç Kandili zikirleri ve tesbihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 16:41 Güncelleme: 26.01.2025 - 18:14
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        • 1

          Diyanet ile Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri araştırılıyor. İslam inancına göre, Hz.Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan semaya yükselmesini ve Allah'ın huzuruna çıktığı Miraç Kandili gecesinde tesbihler ve zikirler çekilecek. Peki; Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte Miraç Kandili zikirleri ve tesbihatı...

        • 2

          MİRAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ

          Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

          Lâ ilâe illallah

          Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

          Estağfirullah

          Sübhanallah

          Elhamdülillâh

          Allahu ekber

          Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

          Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

        • 3

          MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

          Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

          Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.

        • 4

          Kandil gecesi bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

        • 5

          "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

        • 6

          Hz. Peygamber'e "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salavat getirilir.

        • 7

          MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

          100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

          100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

          100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

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