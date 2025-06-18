Kanarya Adaları'ndan Kuşköy'e 'ıslık dili' ziyareti

Karadeniz, kültürler arası bir buluşmanın gerçekleştiğini ifade ederek, "İnşallah bunun semeresini alırız. Bakanlığımızın bu konuya el attığını, sahiplendiğini görüyoruz. Böyle bir kültürel mirasımız var. Bu kültürel miras, dünyanın diğer ucunda Kanarya adalarında da var. Bu diyalog inşallah devam eder" dedi.