26 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, Show TV’de Güldür Güldür Show komedi programı yayınlanacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de başka neler var? İşte, 26 Temmuz Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...