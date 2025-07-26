Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin KANAL KANAL 26 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 26 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi

        Televizyon kanallarında yayınlanan içerikler her gün değişiyor. Bu sebeple bugün ekranlara gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. 26 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün birbirinden farklı türde filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 26 Temmuz Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          26 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, Show TV’de Güldür Güldür Show komedi programı yayınlanacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de başka neler var? İşte, 26 Temmuz Cumartesi Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Gelin Halayı

          15:30 Kuralsız Sokaklar

          19:00 Kanal D Ana Haber

          20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

          23:30 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

          01:45 Zalim İstanbul

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Hayallerinin Peşinde

          06:20 Yedi Numara

          07:55 Hayatımın Neşesi

          10:25 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu

          12:10 Yeşil Deniz

          14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          20:00 Pembe Panter

          21:55 Ölüm Yarışı

          02:05 Yeşil Deniz

          03:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Hanım Köylü

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Kod 355

          22:30 Kod 355

          00:45 Aramızda Kalsın

          03:00 Kiralık Aşk

          05:15 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          08:00 Kaynanalar

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 İbo İle Güllüşah

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta SonuAna Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Şaban Pabucu Yarım

          01:30 Kaynanalar

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Gençliğim Eyvah

          09:00 Zembilli

          11:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

          13:40 Aile Saadeti

          17:00 Çakallarla Dans 4

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kızıl Hare

          22:40 Ölümlü Dünya

          00:40 Aile Saadeti

          03:15 Bir Gece Masalı

          05:30 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 Kirli Sepeti

          12:45 Yasak Elma

          15:30 Şevkat Yerimdar

          19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Yanlış Anlama 2

          22:15 Tam Kafadan Karavana

          00:30 Aşk Mantık İntikam

          02:30 İnadına Aşk

          03:30 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          08:00 Oynat Bakalım

          10:00 Gazete Magazin

          15:45 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 Gazete Magazin

          26 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Habertürk Anasayfa