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        Haberler Bilgi Yaşam Kanada telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Kanada'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Kanada telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Kanada'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Kanada telefon kodu, para birimi ve plaka kodu nedir? Dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip ülkelerinden biri olan Kanada, hem teknolojik altyapısı hem de sistemsel düzeniyle dikkat çeker. Kanada hangi alan adı uzantısını kullanır? sorusu ise dijital dünyayla ilgilenenler için önem taşır. İletişimden para transferine, araç kaydından internet kimliğine kadar Kanada'ya dair bu detaylar, hem bireyler hem kurumlar için önemlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:12
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        Kanada telefon kodu
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        Kanada, gelişmiş altyapısı, güçlü ekonomisi ve sistematik kamu düzeniyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Ülkeye dair iletişim, ulaşım ve finansal sistemler hakkında bilgi sahibi olmak; seyahat edenlerden yatırımcılara, uluslararası ticaret yapan kurumlardan dijital hizmet sağlayıcılarına kadar geniş bir kesim için önemlidir. Bu nedenle Kanada telefon kodu, Kanada para birimi, Kanada plaka kodu ve Kanada alan adı uzantısı gibi bilgiler, ülkeyle etkileşimde bulunan herkes için temel birer referans niteliğindedir. Bu bilgiler yalnızca teknik ayrıntılar değil, aynı zamanda Kanada’nın küresel sistem içerisindeki yerini ve kimliğini de ortaya koyar. Bu nedenle bu unsurların her biri, uluslararası iletişim ve işlem süreçlerinde büyük kolaylık sağlar.

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        KANADA TELEFON KODU NEDİR?

        Kanada telefon kodu +1’dir. Kanada, ABD ile birlikte Kuzey Amerika Numaralandırma Planı (NANP) içerisinde yer aldığı için +1 ülke kodunu ABD ile paylaşır. Bu kod, Kanada’dan yapılan ve Kanada’ya yapılan uluslararası aramalarda başa eklenir.

        Kanada telefon koduna dair detaylar:

        • Uluslararası aramalarda Kanada numaraları şu formatta yazılır: +1 XXX XXX XXXX.
        • Ülke genelinde farklı bölge kodları vardır. Örneğin, Toronto için 416, Montreal için 514, Vancouver için 604 kodları kullanılır.
        • Her eyalet veya bölgenin kendine ait alan kodları mevcuttur ve bu kodlar telefon numaralarının başında yer alır.

        Gelişmiş bir iletişim altyapısına sahip olan Kanada’da hem sabit hat hem de mobil iletişim oldukça yaygındır. GSM operatörleri uluslararası roaming desteği de sunmaktadır.

        KANADA PARA BİRİMİ NEDİR?

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        Kanada para birimi Kanada Doları’dır ve uluslararası kısaltması CAD şeklindedir. Kanada Doları, ülkenin resmi ve tek yasal ödeme aracıdır. Simgesi genellikle C$ ya da sadece $ olarak da gösterilir, ancak ABD Doları ile karışmaması için C$ şeklinde kullanımı daha yaygındır.

        Kanada Doları hakkında:

        • 1 Kanada Doları = 100 cent’tir.
        • Banknotlar: 5, 10, 20, 50 ve 100 Kanada Doları.
        • Madeni paralar: 5 cent (nickel), 10 cent (dime), 25 cent (quarter), 1 dolar (loonie), 2 dolar (toonie).

        Kanada Doları, Kanada Merkez Bankası (Bank of Canada) tarafından kontrol edilir. Banknot tasarımları hem İngilizce hem Fransızca yazılar içerir. Ülke içinde ABD doları da bazı bölgelerde kabul edilse de, resmi işlemlerde yalnızca Kanada Doları geçerlidir. Döviz işlemleri bankalar ve döviz büroları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

        KANADA PLAKA KODU NEDİR?

        Kanada plaka kodu, araçların kayıtlı olduğu bölgeyi belirtir. Ancak Avrupa'daki gibi uluslararası tanımlı bir ülke kodu (örneğin TR gibi) Kanada araç plakalarında doğrudan yer almaz. Bunun yerine her eyalet ve bölge, kendi plaka sistemini kullanır. Uluslararası araç tanımlarında Kanada’nın plaka kodu CDN olarak geçer.

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        Kanada plaka sistemine dair özellikler:

        • Her eyaletin kendine özgü tasarımı ve kod düzeni bulunur.
        • Örneğin Ontario eyaletinde "YOURS TO DISCOVER" sloganı, Quebec'te ise "JE ME SOUVIENS" ifadesi plakada yer alır.
        • Plakalar genellikle alüminyumdan yapılır ve yansıtıcı özellik taşır.
        • Özel plakalar da mevcuttur ve isteğe göre kişiselleştirilebilir.

        Uluslararası taşımalarda ya da Kanada dışında kullanılan araçlarda ülkeyi tanımlayan üç harfli kısaltma olarak CDN kullanılır.

        KANADA ALAN ADI UZANTISI NEDİR?

        Kanada alan adı uzantısı .ca’dır. Bu uzantı, Kanada’ya özgü ülke kodu üst seviye alan adıdır (ccTLD) ve Kanada İnternet Kayıt Otoritesi (CIRA) tarafından yönetilmektedir. Kanada merkezli kişi ve kurumlar, dijital kimliklerini yansıtmak amacıyla bu uzantıyı kullanır.

        Alan adı uzantısına dair detaylar:

        • .ca uzantısı yalnızca Kanada vatandaşları, daimi oturum sahipleri ya da ülkede kayıtlı işletmeler tarafından alınabilir.
        • Kayıt işlemleri, ICANN akredite kayıt firmaları aracılığıyla yapılır.
        • .gc.ca gibi alt alan adları Kanada devlet kurumlarına aittir.

        .ca uzantısı, markaların Kanada pazarında dijital varlık göstermesi ve yerel güven sağlanması açısından oldukça önemlidir. Arama motorlarında bölgesel sıralamalarda avantaj sağlayabilir.

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