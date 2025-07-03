Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay... Katil valizden çıktı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!

        İstanbul'da iddialara göre kız meselesi yüzünden buluşan 34 yaşındaki Reşit Ayten ile 22 yaşındaki Şenol K. arasında tartışma çıktı. Şenol K., tartışma silahlı kavgaya dönüşünce Reşit Ayten'i öldürdü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Şenol K. kaldığı rezidanstaki dairede, dolabın üstünde bulunan valizin içinde yakalandı. Katil ile maktulün çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi

        Giriş: 03.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da olay, 12 Mart günü saat 22.40 sıralarında Bahçelievler, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Reşit Ayten (34) ile Şenol K. (22), konuşmak için bir araya geldi.

        KIZ MESELESİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

        Buluşan ikili arasında iddialara göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, Şenol K., Reşit Ayten’e ateş açıp kasıklarından vurdu. Reşit Ayten kanlar içinde yere yığılırken, Şenol K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin polis ve sağlık görevlilerine bildirmesi üzerine hastaneye kaldırılan Reşit Ayten hayatını kaybetti.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin olay sonrası kaçışı mercek altına alındı.

        VALİZ İÇİNDE YAKALANDI

        Reşit Ayten'i öldüren Şenol K.'nin kaçış anı kameraya yansıdı.
        Reşit Ayten'i öldüren Şenol K.'nin kaçış anı kameraya yansıdı.

        İz süren polis, katilin, Esenyurt’ta bir rezidans dairesinde kaldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda zanlının evde olmadığı görüldü. Daireyi iyice arayan polisin dikkatini dolabın üstünde bulunan valiz çekti. Valizi açan polis, katil zanlısı ile karşılaştı.

        "ÖNCE O ATEŞ ETTİ"

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli verdiği ifadesinde, olay günü Reşit Ayten ile kız meselesi yüzünden buluşup tartıştığını belirterek, “Tartışmamız büyüyünce önce o bana ateş etti. Ben de kendimi korumak için ateş ettim" iddiasında bulundu.

        SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

        Yapılan incelemede öldürülen Reşit Ayten’in 20 suç kaydı olduğu ve 13 ayrı olaydan arandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Şenol K.'nin ise 19 suç kaydı ve 4 araması olduğu belirlendi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şenol K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Habertürk Anasayfa