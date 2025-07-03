Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!

İstanbul'da olay, 12 Mart günü saat 22.40 sıralarında Bahçelievler, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Reşit Ayten (34) ile Şenol K. (22), konuşmak için bir araya geldi.

Buluşan ikili arasında iddialara göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, Şenol K., Reşit Ayten’e ateş açıp kasıklarından vurdu. Reşit Ayten kanlar içinde yere yığılırken, Şenol K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin polis ve sağlık görevlilerine bildirmesi üzerine hastaneye kaldırılan Reşit Ayten hayatını kaybetti.

İz süren polis, katilin, Esenyurt’ta bir rezidans dairesinde kaldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda zanlının evde olmadığı görüldü. Daireyi iyice arayan polisin dikkatini dolabın üstünde bulunan valiz çekti. Valizi açan polis, katil zanlısı ile karşılaştı.

"ÖNCE O ATEŞ ETTİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheli verdiği ifadesinde, olay günü Reşit Ayten ile kız meselesi yüzünden buluşup tartıştığını belirterek, “Tartışmamız büyüyünce önce o bana ateş etti. Ben de kendimi korumak için ateş ettim" iddiasında bulundu.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Yapılan incelemede öldürülen Reşit Ayten’in 20 suç kaydı olduğu ve 13 ayrı olaydan arandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Şenol K.'nin ise 19 suç kaydı ve 4 araması olduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şenol K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.