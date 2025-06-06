Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
Tokat'ta, 17 yaşındaki bir çocuk, 12 yaşından bu yana, 25 yaşındaki K.Y.'nin cinsel istismarına uğradığını ailesiyle paylaştı. Ailenin şikayetinin ardından gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 06.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:18
Tokat'ta, iddiaya göre 17 yaşındaki çocuk, ailesine, K.Y’nin (25) 12 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
AA'daki habere göre ailenin şikayeti üzerine K.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi
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