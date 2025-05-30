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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!

        Aydın'da, kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken düşerek öldüğü öne sürülen 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin, akrabası 27 yaşındaki Mustafa Ö.'nün geri manevra yaptığı aynı aracın altında kalıp, hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Ö., cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 07:40 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:35
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        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
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        Aydın'da yürek yakan olay, Efeler ilçesinde önceki gün saat 17.30 sıralarında Kocagür Mahallesi 3654 Sokak'ta meydana geldi.

        "KAMYONETE TIRMANIRKEN DÜŞTÜ" DEDİLER

        DHA'da yer alan habere göre Enes Çelebi (4), annesi Durdu Çelebi ile birlikte akrabalarının nişan törenine gitti. Hazırlıkların sürdüğü sırada, Enes'in evin önünde park halinde bulunan amcasına ait kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğü öne sürüldü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Çelebi, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Enes Çelebi doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        LASTİK VE ÖN KAPUTTA KAN İZLERİ

        Durdu ve Ferhat Çelebi çiftinin tek çocuğu olan Enes'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamyonette yapılan incelemede, lastik ve ön kaput kısmında kan izlerine rastlandı.

        GERİ MANEVRA YAPARKEN ENES EZİLMİŞ

        Ekiplerin çalışmalarında, Enes'in uzaktan akrabası Mustafa Ö.'nün (27) geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybettiği tespit edildi.

        ŞÜPHELİ SUÇUNU KABUL ETTİ

        Olaydan birkaç saat sonra gözaltına alınan Mustafa Ö., jandarmadaki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü M.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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