Kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletli Nuri Atilla Yoğurtçu (8), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki kamyonet, iddiaya göre sokaktan caddeye çıkan bisikletli çocuğa çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altına girerek ağır yaralanan 8 yaşındaki Nuri Atilla Yoğurtçu, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TALİSHİZ ÇOCUK KURTARILAMADI

DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğurtçu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.