Kamuda Tasarruf Paketi'nin açıklanmasıyla, paket içerisinde yer alan ve memmurları ilgilendiren uzaktan ve esnek çalışma gündemdeki yerini aldı. Henüz resmi bir açıklama olmasa da memurlar için dört gübü çalışmayı kapsayan, 6 farklı çalışma modeli üzerinde duruluyor. Hal böyle olunca, milyonlarca memur bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor.

Habertürk TV'ye katılan SGK Uzmanı/Eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, kamu personeli için düşünülen esnek ve uzaktan çalışma modeli hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte, Göktaş'ın açıklamalarından başlıklar...