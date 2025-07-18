"ÇALIŞANLARIN MUTLU OLACAĞI BİR ANLAYIŞLA BU ÇERÇEVEYİ ÇİZMİŞ OLACAĞIZ"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert ise bugüne kadar 7 toplantı gerçekleştiğini, üçüncü teklifin bugün verildiğini belirtti.

Bakanlığın, Hak-İş ve Türk-İş'i davet ederek her iş kolunun sorunlarını masaya yatıracak şekilde talepleri alması ve bunu müzakere sürecine dahil etmesinin sevindirici olduğunu anlatan Sert, şöyle devam etti:

"Burada sendikal rekabet yapmıyoruz. Her sendika kendi iş kolunun sorunlarını zaten bakanlığa bildirdi, taslağa ilave ettik. Omuzumuzdaki yükün ne kadar ağır olduğunu, 600 bin kamu işçisinin yükünü, sorumluluğunu sırtımızda taşıyan bir anlayışla mücadele verdiğimizi de kamuoyunun bilmesi lazım. Evet, süre çok uzadı. Bu yıpranmışlıklar, sahada beklentiler, elbette ki haklı talepler, sendikalarımızın haklı tepkileri tüm bunları bir tarafa bırakarak önümüzdeki süreçte inşallah bütün çalışanlarımızın mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir anlayışla bu çerçeveyi de çizmiş olacağız."