Kamboçya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Kamboçya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Tarihi tapınakları, tropikal iklimi ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çeken Kamboçya, sadece turizmle değil aynı zamanda ekonomik ve dijital sistemleriyle de öne çıkar. Bir ülkenin uluslararası sistemdeki yerini anlamak için sahip olduğu idari ve teknik kodlar oldukça belirleyicidir. Bu bağlamda Kamboçya telefon kodu, Kamboçya para birimi, Kamboçya plaka kodu ve Kamboçya alan adı uzantısı gibi bilgiler, hem bireylerin hem de kurumların bilgi ihtiyacını karşılamada önemli bir yer tutar. İletişim, ulaşım, dijital platformlar ve ticaret gibi birçok alanda kullanılan bu tür tanımlayıcı bilgiler, bir ülkenin iç yapısını ve uluslararası ilişkilerdeki konumunu gösteren araçlardır. Kamboçya da bu anlamda kendine has sistemlere sahiptir.

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KAMBOÇYA TELEFON KODU NEDİR?

Kamboçya telefon kodu +855’tir. Bu kod, uluslararası telefon görüşmeleri sırasında Kamboçya’ya ulaşmak için gereken ön ek olarak işlev görür. Örneğin, Türkiye’den Kamboçya’da bir numarayı aramak için önce +855 ardından yerel numara tuşlanmalıdır.

Kamboçya telefon sistemine dair notlar:

Sabit hatlar ve mobil hatlar için geçerlidir.

Telekom altyapısı son yıllarda hızla gelişmektedir.

Bazı şehirlerde fiber optik internet ve yüksek kaliteli mobil şebekeler hizmet vermektedir. Özellikle Phnom Penh, Siem Reap ve Sihanoukville gibi büyük şehirlerde iletişim altyapısı oldukça güçlüdür. Ülkede yerli ve uluslararası birçok GSM operatörü faaliyet göstermektedir. KAMBOÇYA PARA BİRİMİ NEDİR? REKLAM Kamboçya para birimi, resmi olarak Kamboçya Rieli (KHR)’dir. Ancak pratikte Amerikan Doları da (USD) ülkede oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu çift para birimi sistemi, ülkeye gelen turistler ve yatırımcılar için büyük bir kolaylık sağlar. Para birimi hakkında detaylar: 1 ABD Doları = yaklaşık 4000 KHR düzeyindedir (kur zamanla değişebilir).

Madeni paralar nadiren kullanılır; çoğunlukla banknotlar geçerlidir.

Kullanılan KHR banknotlar: 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 ve 50.000 Riel. Amerikan Doları ile yapılan ödemelerde bozuk para olarak Riel verilebilir. Özellikle kırsal bölgelerde Riel daha yaygınken, şehir merkezlerinde dolar ağırlıklıdır. KAMBOÇYA PLAKA KODU NEDİR? Kamboçya plaka kodu, uluslararası araç tanımlamalarında “K” olarak kullanılır. Ancak bu kod, uluslararası sistemlerde Kamboçya’nın resmi plaka kodu olarak yer almaz. Genellikle ülkenin adı açık şekilde yazılarak araçlar tanımlanır. Kamboçya’nın yerel plaka sistemi: Plakalar, beyaz zemin üzerine mavi yazılarla hazırlanır.

Plakalarda şehir adları ve araç numaraları bulunur.

Örneğin "Phnom Penh 2A-3456" gibi bir format kullanılır.

Özel, ticari, diplomatik ve resmi araçlar için farklı renk kodları ve harfler kullanılabilir. Uluslararası araç taşımacılığında Kamboçya’ya ait araçların genellikle belgeyle tanımlanması gerekir. Ülke içinde plaka sistemi oldukça düzenlidir ve trafik kayıt sistemine entegredir.

REKLAM KAMBOÇYA ALAN ADI UZANTISI NEDİR? Kamboçya alan adı uzantısı .kh’dir. Bu ülke kodu üst seviye alan adı (ccTLD), Kamboçya’yı dijital dünyada tanımlamak için kullanılır. .kh uzantısı, internet sitelerinin Kamboçya’ya ait olduğunu gösterir. .kg uzantısına dair bilgiler: Kayıt işlemleri için ülke içinden başvuru yapılması gerekir.

Devlet kurumları, üniversiteler, ticari şirketler ve bireyler bu uzantıyı kullanabilir.

Alt uzantılar: .com.kh (ticari), .org.kh (sivil toplum), .edu.kh (eğitim) gibi versiyonları mevcuttur. Kamboçya merkezli firmaların, özellikle yerel pazar odaklı projelerinde .kh uzantısı büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca ülke markalaşması ve dijital kimlik açısından da önemli bir rol oynar. Kamboçya telefon kodu, Kamboçya para birimi, Kamboçya plaka kodu ve Kamboçya alan adı uzantısı, ülkenin küresel sistemlerdeki varlığını temsil eden teknik ve idari unsurlardır. Bu bilgiler, hem ziyaretçiler hem de iş dünyası için temel referans noktalarıdır. Kamboçya’nın coğrafi güzelliklerinin yanı sıra, bu tür kodlar sayesinde iletişimden e-ticarete kadar pek çok işlem daha kolay ve sorunsuz hale gelir. Dijital ve fiziksel sistemlerde kullanılan bu tanımlar, ülkenin uluslararası etkileşimini kolaylaştırır ve küresel görünürlüğünü artırır.