'Kalpazan'ın, beşinci bölümünden bir tanıtım daha

'Kalpazan'ın, beşinci bölümünden bir tanıtım daha

SHOW TV'de ekrana gelen ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Kalpazan'ın beşinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

REKLAM advertisement1 Yayınlanan tanıtımda Ayşe, Kartal ve Adem'i sorgulamaya devam ederken Kartal'a aralarında bir şey olmadığını belirtiyor ama Kartal tam aksini düşünüyor. Adem, Canan'ın işten ayrıldığını öğrenip şüpheye düşüyorken Sinan'ın yanında işe başladığını öğreniyor. Hayal kırıklığına uğrayan Adem'in yeni bölümde ailesi için neler yapacağı merak konusu oluyor.

'KALPAZAN'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Oyuna geldiğini anlayan Adem'e, kardeş kazığı ağır gelir. Canan'a giden ses kaydı, Canan'ın artık Adem'in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan'ın Sinan'ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar.

REKLAM Kartal'ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal'ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal'a umut ışığı olur. Ayşe'nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice çıkmaza sokar.

Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal alır. Adem her şeye rağmen Kartal'a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram’ı yakalatacak bir plan kurarlar. Kartal plan gereği Ayşe'yi Bulgary Bayram'a yönlendirirken, Adem büyük dönüşümünü yaşar.

Boşanma davasına yeni imajıyla gelen Adem, Canan'ı ve herkesi şoke eder. Karısında gözü olduğunu bildiği Sinan için ise başka planları vardır; artık o da kendine göre oynayacaktır.

'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Kalpazan' yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

'Kalpazan' 5. Bölüm 2. Tanıtımı;