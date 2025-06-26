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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kalp krizi geçiren arkadaşına yardım etmek istedi, ikisi de öldü | Son dakika haberleri

        Fenalaşan mesai arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden öldü

        İzmir'in karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında mesai arkadaşının fenalaştığını gören taksi şoförü, yardımına koştuğu sırada kendisi de rahatsızlandı. Art arda kalp krizi geçirdiği öğrenilen iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:41
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        Kalp krizi geçiren arkadaşına yardım etmek istedi, ikisi de öldü
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        Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında yaşanan olay yürekleri sızlattı. Durakta telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. İşini bitimiş evine gitmek üzereyken durumu fark eden mesai arkadaşı Ercan Kiremitçiler (57) hemen yardıma koştu. Olayı gören diğer çalışanlar ise ne yapacaklarını bilemeyince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık görevlileri, telefonla yönlendirmelerde bulunarak Aldemir’in nabzının kontrol edilmesini istedi. Mesai arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler’e müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

        Öte yandan ikilinin son anları durak içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, sandalyede oturan Zeki Aldemir’in fenalaştığı, o esnada orada bulunan ve arkadaşına yardım eden Ercan Kiremitçiler’in bir anda yere yığıldığı anlar yer aldı.

        Taksi durağına gelip taziye ziyaretinde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Burada görevli olan, yıllarca bu camiada bilinen Zeki abimiz bir kalp krizi geçiriyor. Akabinde Ercan isimli şoför bir arkadaşımız da ona yardımcı olmaya çalışırken, aynı anda o da bir kalp krizi geçiriyor. Maalesef her ikisi de vefat ediyorlar. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın, iki kişinin aynı anda yaşaması gerçekten çok sarsıcı. Bu nedenle duraktaki arkadaşlarımızın acısını paylaşmak üzere buradayız. Her iki arkadaşımıza da Allah’tan rahmet diliyoruz. Durağımızın çalışanlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

        Çalışanlarının yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten taksi durağı başkanı Mesut Bedir, "Çok farklı, daha önce duymadığımız, görmediğimiz bir olay yaşandı. Gerçekten yıkıldık, kötü olduk. Çalışanımız, Zeki abimiz burada fenalaşarak burada kalp krizi geçirdi. Ambulans beklenirken, ona müdahale eden arkadaşımız Ercan da aynı anda bir kalp krizi geçirdi. İki acı kaybımız oldu. Üzüntüden dolayı daha fazlasını dile getiremiyoruz. Bütün durak arkadaşlarımız üzgün" ifadelerini kullandı.

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