Kalben, şiddet gördüğünü de açıkladı. Şarkıcı, “Bir seferinde şiddet gördüm. Yıllardır bunu ben tetikledim diye düşündüm. Bunu sanki hak etmişim gibi düşündüm durdum. Yıllardır bu konuda kendime haksızlık ettim. Yıllar insana öğretiyor. Kimse, kimse için bir şiddet sebebi olamaz. Bunun sebebinin siz olmadığını anlayın” diye konuştu.