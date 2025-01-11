Kalandar geleneği köylerden şehre indi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülen ve bir Rumi yılbaşı eğlencesi olarak köylerde kutlanan asırlık Kalandar geleneği Gümüşhane'de kentin caddelerine indi.

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Rumi takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen her yıl Ocak ayının 13'ü ile 14'üncü gününü birbirine bağlayan gün kutlanan Kalandar etkinliği bu yıl Gümüşhane'de büyük bir organizasyonla kutlandı.

Gümüşhane Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen Kalandar etkinliğine yaklaşık 10 köyden vatandaşlar katıldı.

Yöresel kıyafetli vatandaşlar ve yöresel tarım aletleri başta olmak üzere birçok eski geleneğin temsil edildiği etkinlikte katılımcılar Kalandar geleneğini kent merkezinde sürdürdü.

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Kortej yürüyüşü esnasında vatandaşlar hem evlerinin balkonlarından hem de yol kenarlarından eski ve eğlenceli geleneği meraklı gözlerle takip ettiler.

Tarım İl Müdürlüğü önünden 15 Temmuz Zafer Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından kurulan sahnede eskiden köy odalarında oynanan oyunlar oynanırken o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe vatandaşların yoğun katılım sağladığını ve ilgiyle takip ettiklerini söyleyen Gümüşhane Ülkü Ocakları Başkanı Sadık Coşkun, "Ülkü Ocakları Gümüşhane İl Başkanlığı olarak Kalandar Programı yapmak istedik: her ocak ayının 13'ü Kalandar olduğu için. Biz de cumartesi gününe denk geldiği için ayın 11'inde yapmak istedik. Daha önce köylerde yoğun bir katılımla yapılıyordu bizler de bunu şehre indirelim istedik. Daha sonra köylerimize gittik oradaki vatandaşlarımızla görüştük sağ olsunlar kendileri de bize destek verdiler" dedi.

Coşkun, "Yoğun bir katılım ve istek vardı çok güzel devam ediyor, köy oyunlarımız devam ediyor, yöresel aletlerimizi, yöresel lezzetlerimizi sergiledik. Develer, öküz arabaları, at arabaları burada unutulmaya yüz tutmuş köydeki bütün aletlerimizi buraya getirerek burada sergiledik. Katılımlarından dolayı Gümüşhane halkına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu gelecek yıllarda yine yapmayı planlıyoruz. Şu anda yaklaşık 10 köyden katılım var, Kelkit, Köse, Torul ilçesi ve Kürtün ilçesi olmak üzere Gümüşhane merkezde bu işi organize ettik. Caddedeki yürüyüşümüzde caddedeki ve balkondaki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eski gelenekleri gördüler çok mutlu oldular biz de bu geleneği yaşattık ve yaşatmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Asırlardır köylerde kutlanan Kalandar geleneğinin kent merkezinde coşkuyla kutlanmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Karamustafa köyü sakini gelen Yılmaz Demirel, "Biz burada Kalandar geleneğini yaşatmak istedik. Geçmişteki yılbaşımız Kalandar, küçükken evlere gidiyorduk evlerden elma, armut, un, yağ toplayıp köy odalarında birleşip hep birlikte eğlence yapıyorduk. Benim üzerimde soba var, sakal ve fes var. Üzerimde soba var çünkü kış olduğu için hem ısınıyorduk hem de evleri geziyorduk. Ben de o nedenle sobayı temsil ettim. İlk defa Kalandar'ı şehirde yapıyoruz, herkes geldik teşekkür ediyoruz, inşallah bunu gelecek senelerde de yaparız" şeklinde konuştu. Sevda Çelik de "Biz burada Lemis yapıyoruz Gümüşhane'mizin yöresel lezzetlerinden bir tanesidir, göç yapılırken annelerimiz ninelerimiz bize bundan yapardı. İlk defa şehirde yapıyoruz, genelde hep köylerde yapılırdı. Köylerde çok kalabalık şekilde yapılırdı, şehre indi çok güzel bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.