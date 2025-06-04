Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kaktüs nasıl bakılır? Evde kolay teknikleriyle kaktüs bakımı ve sulama

        Kaktüs nasıl bakılır? Evde kolay teknikleriyle kaktüs bakımı ve sulama

        Minimal yaşam alanlarının vazgeçilmez bir parçası hâline gelen kaktüsler, yalnızca görünümleriyle değil, sundukları pratiklikle de son yıllarda ev dekorasyonunun yıldızı olmaya devam ediyor. Bakımı zahmetsiz gibi görünse de aslında kaktüslerin uzun ömürlü ve sağlıklı kalabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Peki, kaktüs nasıl bir bitkidir? Nasıl bakılır? Evde kolay kaktüs bakımı nasıl yapılmalıdır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaktüs nasıl bakılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azla yetinen ama güçlü duran bitkilerin başında gelir kaktüs. Çölün ortasında bile hayat bulmasıyla kendi kendine yeten bir metaforu da barındıran bu bitki, doğal yaşamlarının dışında bakımı aslında dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. İşte, ofislerden evlere, balkonlardan raflara kadar pek çok yerde kendine yer bulan kaktüslerin bakım süreci ile ilgili merak edilen detaylar sizler için hazırladığımız yazımızda.

        KAKTÜS BAKIMI NASIL YAPILIR?

        Her yere uyum sağlama özelliği ile bilinen kaktüs bakımında esas bilinmesi gereken bu bitkinin ritmini anlamaktır. Her kaktüs türü farklı ihtiyaçlara sahip olsa da çoğu için geçerli olan temel kurallar vardır. Bitkiyi yılda bir kez, ilkbahar aylarında daha büyük bir saksıya geçirmek, kök gelişimi açısından faydalıdır. Toprak karışımı ise mutlaka geçirgen yapıda olmalıdır: torf, ponza taşı ve ince çakıl karışımı ideal bir zemin sağlar. Besin desteği ise yılın büyüme dönemine denk gelmeli; kaktüsler genellikle mart ve eylül arasında aktif büyüme gösterir. Bu dönemde özel kaktüs gübreleriyle ayda bir besleme yapılabilir. Kış aylarında ise bitkiyi kendi haline bırakmak, onu dinlenmeye alır. Fazla ilgi, kaktüsler için bazen en büyük tehdittir. Onlar sakinliği ve istikrarı sever.

        REKLAM

        KAKTÜSE NE KADAR SU VERİLİR?

        Kaktüs sulamak, sıradan bir sulama işleminden çok daha fazlasıdır. Bu bitkiler susuzluğa dayanmak üzere evrimleşmiştir; bu nedenle her toprak kuruduğunda değil, toprak iyice kuruduktan sonra sulanmalıdır. Yaz aylarında genellikle 10-15 günde bir, kış aylarında ise ayda bir kez sulamak yeterlidir. Sulama yapılırken toprağın her yerine eşit şekilde su ulaşmasına dikkat edilmeli, ama tabakta su birikmemesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde kök çürümesi kaçınılmaz olur. Kaktüs, toprağının kuru kalmasını sever ama suyu tamamen yok da saymaz. Susuzluktan çok, fazlalıktan zarar görür. Bu nedenle kaktüs sulaması, alışkanlıktan değil gözlemden beslenmelidir.

        KAKTÜS NASIL YETİŞTİRİLİR?

        Kaktüs yetiştiriciliği, sabır isteyen ama keyifli bir süreçtir. İster tohumdan ister fideyle başlansın, kaktüsün yaşam döngüsüne saygı göstermek esastır. Yeni başlayanlar için fideyle başlamak daha pratiktir. Uygun bir toprak karışımı, drenajlı bir saksı ve bol ışık, başlangıç için yeterlidir. Eğer tohumdan yetiştirilecekse, ortamın nemli ama ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. Tohumların filizlenmesi zaman alabilir; bu süreçte doğrudan güneş değil, filtrelenmiş ışık tercih edilmelidir. Kaktüs büyüdükçe şekillenmeye başlar. Bu noktada formuna müdahale edilmeden doğal gelişimi izlenmelidir. Yavaş büyürler ama sağlam adımlar atarlar. Ve doğru ortam sağlandığında, bir sabah üzerinde açan bir çiçekle sizi şaşırtabilirler.

        KAKTÜS SULAMA NASIL YAPILMALIDIR?

        • Kaktüs sulamak, klasik çiçek sulama alışkanlıklarının tamamen dışındadır.
        • Sulama sıklığı kadar kullanılan su miktarı ve zamanlaması da önem taşır.
        • Genellikle sabah saatlerinde yapılan sulama, suyun gün içinde buharlaşmasını ve toprağın fazla nemli kalmamasını sağlar.
        • Toprağa parmağınızı sokarak kuruluk kontrolü yapmak en sağlıklı yoldur.
        • Eğer toprak birkaç santimetre derinliğe kadar kuruysa, sulama yapılabilir.
        • Ancak toprak hâlâ nemliyse, bir süre daha beklemek gerekir.
        • Sulama işlemi esnasında yapraklara veya gövdeye su temas ettirmemek, çürümeyi engeller.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Habertürk Anasayfa