Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!

        Siirt'te, halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olay, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'daki habere göre ilk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA

        Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, Özer'in bir anda kendisini yere bırakması ve arkadaşlarının ona koşup hayatta tutma mücadelesi yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siirt
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Sarımsak yemek sivilcelere iyi geliyor mu?
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Milli gelirden paylarını alamadılar
        Habertürk Anasayfa