Kahreden olay kamerada! Yine genç yaşta! Yine halı saha!
Siirt'te, halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 24 yaşındaki Emrullah Furkan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olay, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı
Siirt kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Emrullah Furkan Özer (24), aniden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
AA'daki habere göre ilk müdahalesi halı sahada yapılan Özer, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özerin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA
Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, Özer'in bir anda kendisini yere bırakması ve arkadaşlarının ona koşup hayatta tutma mücadelesi yansıdı.