Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
Tekirdağ'da, 17 yaşındaki A.A. isimli şüphelinin, aralarında husumet bulunan kişilerle yaşadığı kavgada tetiğine bastığı av tüfeği, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan 9 yaşındaki Y.P.E. adlı çocuk olay yerinde can verdi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde A.A. (17), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilere av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
9 YAŞINDA HAYATA VEDA
AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Y.P.E'nin (9) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
KATİL GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27), ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.