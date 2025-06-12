KAHREDEN HABER! Bir işçi daha... 4 metreden hayata veda! | Son dakika haberleri

KAHREDEN HABER! Bir işçi daha... 4 metreden hayata veda! | Son dakika haberleri

Bartın'da yürek yakan olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Özgür Çelik (38), forkliftin üstünde çalıştığı sırada, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

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DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çelik, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 YILDIR FABRİKADA ÇALIŞIYORDU

Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in 2 yıldır fabrikada çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.