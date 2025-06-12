Bir işçi daha... 4 metreden hayata veda!
Bartın'da, çalıştığı kauçuk fabrikasında forkliftten düşen 38 yaşındaki Özgür Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bekar olduğu öğrenilen Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bartın'da yürek yakan olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Özgür Çelik (38), forkliftin üstünde çalıştığı sırada, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çelik, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 YILDIR FABRİKADA ÇALIŞIYORDU
Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in 2 yıldır fabrikada çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.