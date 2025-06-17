16 yaşındaki Elif gözyaşına boğdu!
Şırnak'ta evlerinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Elif Uçar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kız çocuğunun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Şırnak'ta yürek yakan olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde meydana geldi. Evlerinde elektrik akımına kapılan Elif Uçar (16), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre Uçar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Elif Uçar’ın cenazesinin, hastane morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Yeniaslanbaşar köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.