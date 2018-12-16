Kahramanmaraşspor: 1 - Pendikspor: 2 (Maç sonucu)

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Kahramanmaraşspor - Pendikspor maçına sahne oldu.Kahramanmaraşspor takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Özkan Karabulut, Safa Ali Memnun, Hurşit Taşcı, Ethem Pülgir, Aytürk Halil Hocaoğlu, Burak Can Kunt, Mehmet İncebacak, Emin Aladağ, Yusuf Emre Kasal, Hakan Vural Koçaslan, Abdülkadir AkyıldızPendikspor takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Emre Aydın, Berk Neziroğluları, Süheyl Çetin, Tunay Acar, Erdinç Çepoğlu, Okan Saraçoğlu, Gökhan Sürücü, Batuhan Kırdaroğlu, Mahmut Caner Alioğlu, Oktay Balcı, Ozan PapakerDakikalar 24'ü gösterirken Mahmut Caner Alioğlu, konuk takımın ilk golünü kaydetti. Maçın ilk devresi 0-1 bitti. İlk yarıda Pendikspor oyuncusu Tunay Acar sarı kartla cezalandırıldı. 58. dakikada Yusuf Emre Kasal ile Kahramanmaraşspor tabelayı 1-1 olarak değiştirdi.72. dakikada Pendikspor oyuncusu Okan Saraçoğlu skoru 1-2 olarak değiştirdi.Pendikspor oyuncusu Süheyl Çetin ile Kahramanmaraşspor oyuncuları Mehmet İncebacak, Ethem Pülgir sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Maçın 2. yarısında Kahramanmaraşspor ekibinde Emin Aladağ, Hakan Vural Koçaslan, Mehmet İncebacak oyundan çıktı, Civar Çetin, İbrahim Koca, Süleyman Özdemir yerine girdi, Pendikspor takımında ise Ahmet Yazar, Berkan Afşarlı, Erdem Koçal girerken Berk Neziroğluları, Oktay Balcı, Gökhan Sürücü çıktı. Karşılaşma 1-2 tamamlandı.415 kodlu maçta İddaa'da Pendikspor galibiyetine bahis oynayanlar 2.55 oranını kazandı.Kahramanmaraşspor son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi almış oldu. Pendikspor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip.