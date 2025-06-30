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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta polis aracı ile minibüs çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta kaza: 2'si polis 4 yaralı

        Kahramanmaraş'ta polis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:31 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:31
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        Kahramanmaraş'ta kaza: 2'si polis 4 yaralı
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        M.Ç. idaresindeki minibüs ile devriye görevi yapan polis aracı, Doğu Çevreyolu Arsan Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi.

        Kazada 2 polis memuru ile minibüs sürücüsü M.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerinden geçen, emekli Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Fuheda Dalgıç'ın yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kahramanmaraş Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Gürbüz kaza yerine gelerek bilgi aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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