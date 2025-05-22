Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı. Alevlere 5 helikopter ve çok sayıda araçla havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Ayşepınarı Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Fotoğraflar: İHA