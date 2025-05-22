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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta orman yangını! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta orman yangını!

        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı. Alevlere 5 helikopter ve çok sayıda araçla havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:08
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını!
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Ayşepınarı Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #KAHRAMANMARAŞ
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