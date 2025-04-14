Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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İsmet B. idaresindeki otomobil, Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Durdu Güven idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Durdu Güven ile aynı araçta bulunan Buket Candemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan'daki hastanelere sevk edildi.
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Yaralılardan Mehmet Güven ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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