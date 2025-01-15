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        Kahramanmaraş'ta "Kadın İş Geliştirme Merkezi" açıldı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Kadın İş Geliştirme Merkezi"nin (KİGEM) açılışı yapıldı. Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, "Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde hayata geçirilen bu merkez kadın girişimcilere yalnızca bir çalışma alanı değil aynı zamanda bilgi, tecrübe ve inanç sunacak. Burada sağlanacak destekler, kadınlarımızın fikirleri ekonomik değere dönüşecek ve yeni başarı hikayelerine imza atacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:53
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        Kahramanmaraş'ta "Kadın İş Geliştirme Merkezi"
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        Kahramanmaraş't'ın Onikişubat ilçesinde "Kadın İş Geliştirme Merkezi"nin (KİGEM) açılışı yapıldı.

        Üngüt Mahallesi'ndeki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı içerisinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Servier Grup işbirliğiyle yürütülen KİGEM Projesi kapsamında afetzede kadın girişimcilere destek sağlanacak.

        Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadınların sosyal ve ekonomik alanda aktif rol almasının ülkelerin kalkınmasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

        KİGEM Projesi'nin uluslararası işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturduğunu ifade eden Sinanoğlu, "Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde hayata geçirilen bu merkez kadın girişimcilere yalnızca bir çalışma alanı değil aynı zamanda bilgi, tecrübe ve inanç sunacak. Burada sağlanacak destekler, kadınlarımızın fikirleri ekonomik değere dönüşecek ve yeni başarı hikayelerine imza atacak" diye konuştu.

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        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hikmet Gümüşer de gelişmiş bir toplumun ancak o topluma ait kadınların ekonomiye ve sosyal hayata aktif katılımıyla mümkün olabileceğini belirterek, KİGEM ile hayata geçecek atölyelerle bunu sağlamayı hedeflediklerini ve kentin önemli bir kadın girişimci potansiyeli olduğunu ifade etti.

        Hikmet Gümüşer
        Hikmet Gümüşer

        Servier İlaç ve Araştırma AŞ Genel Müdürü Alban Nerot ise afetzedelerle ilk günden itibaren dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "Depremin etkilerini silmek uzun vadeli bir süreç gerektiriyor. Hayatın normale dönmesi ve gelişimi destekleyecek bu topluluk merkezinin açılışını gerçekleştirmek mutluluk verici" dedi.

        Topluluk merkezlerinin afet sonrası destekleyici ve güçlendirici rolüne dikkati çeken Nerot, şunları söyledi:

        "Geçmiş dönemlerdeki deneyimlerden de bilindiği üzere, depremin travmatik etkilerinin giderilmesi başta olmak üzere, dayanışmanın güçlendirilmesi anlamında topluluk merkezleri önemli çalışmalara imza atıyor. Kahramanmaraş'ta kadın girişimcilerin iş dünyasına katılmalarını desteklemek için tasarlanan bu merkezde, eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunulacak."

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da kadın girişimcilerin ekonomilerin canlandırılmasında ve toplumların dönüştürülmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, topluluk merkezinin sadece bir tesis olmadığını, uzun süreli sosyal ve ekonomik iyileşme için bir platform olduğunu söyledi.

        İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Ali Ercan Özgür ise afet sonrası dayanışma ve kalkınmayı destekleyen projelerle toplulukların iyileşme sürecine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Programa, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile ilgililer katıldı.

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