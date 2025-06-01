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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 01.06.2025 - 17:29
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        İnşaattan düşen işçi öldü
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        Kahramanmaraş'taki olay Kümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden inşaat alanındaki binanın 7'nci katında çalışan Feridun Karaoğlan (26) dengesini kaybedip aşağı düştü.

        Talihsiz işçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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