Kahramanmaraş'ta "Halk Ekmek" noktaları artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ile unlu mamullere daha kolay ulaşabilmesi için Halk Ekmek hizmetini büyütmeye devam ediyor.

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Halk Ekmek Fabrikası, günlük 60 binin üzerinde ekmek ve unlu mamul üretimiyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken, yeni açılan büfelerle bu hizmetin erişim alanı genişletildi. Son olarak Yeşilkent, Sakarya, Karacasu Karşıyaka, Kanuni ve Yusuflar mahallelerine 5 yeni halk ekmek büfesi kazandırıldı. 16 Aralık Pazartesi günü hizmete girecek yeni büfelerle birlikte kent genelinde Halk Ekmek satış noktasının sayısı 91 olacak.