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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta "Halk Ekmek" noktaları artıyor | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta "Halk Ekmek" satış noktası 91'e ulaştı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki halk ekmek satış noktaları Yeşilkent, Sakarya, Karacasu Karşıyaka, Kanuni ve Yusuflar mahalleleri ile birlikte 91'e ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:01
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        Kahramanmaraş'ta "Halk Ekmek" noktaları artıyor
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ile unlu mamullere daha kolay ulaşabilmesi için Halk Ekmek hizmetini büyütmeye devam ediyor.

        Halk Ekmek Fabrikası, günlük 60 binin üzerinde ekmek ve unlu mamul üretimiyle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken, yeni açılan büfelerle bu hizmetin erişim alanı genişletildi. Son olarak Yeşilkent, Sakarya, Karacasu Karşıyaka, Kanuni ve Yusuflar mahallelerine 5 yeni halk ekmek büfesi kazandırıldı. 16 Aralık Pazartesi günü hizmete girecek yeni büfelerle birlikte kent genelinde Halk Ekmek satış noktasının sayısı 91 olacak.

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        #yerel haberler
        #Kahramanmaraş Haberleri
        #halk ekmek
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