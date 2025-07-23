Kahramanmaraş'ta çocuk, kazara akrabasını vurdu: 1 ölü

Türkoğlu ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan M.U.P. (10), evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken iddiaya göre babasının dayısının oğlu E.Ç'yi (35) kazara vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ağır yaralanan E.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.