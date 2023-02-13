Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Kahramanmaraş'ta cenazelerin kimlik tespiti için kan alma merkezleri kuruldu

Türkiye'nin 10 ilinde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, kimliği belirlenemeyen cenazelerin kimlik tespit işlemleri için iki ayrı kan alma merkezi kuruldu

Giriş: 13.02.2023 - 03:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta cenazelerin kimlik tespiti için kan alma merkezleri kuruldu
Cenazelerin kimlik tespiti için 2 kan alma merkezi kuruldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kahramanmaraş'ta kimliği tespit edilemeyen cenazelerle ilgili, enkazda yakınlarını kaybeden vatandaşların DNA testine ilişkin numunelerinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği'nde kurulan merkeze verilebileceği bildirildi.

AA'nın haberine göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde birçok vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına neden olan depremin ardından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, depremde vefat edenlerin ölü muayene ve kimlik belirleme işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kimliği tespit edilemeyen cenazelerden kan örneği alınarak DNA incelemesi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildiğine işaret edilerek, "Cenazelerini bulamadığını belirten kişilerin birinci derecede yakınlarından kan örneklerinin alınması, alınan örneklerin kimliklendirmeye esas olmak üzere karşılaştırılması için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği'nde 24 saat çalışma esaslı kan örneği alma merkezleri kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı
THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı
OHAL'de sağlık önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
OHAL'de sağlık önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Felaketin 7. gününde yeni mucizeler!
Felaketin 7. gününde yeni mucizeler!
Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.