Süt toplama kavgası kanlı bitti!
Kahramanmaraş'ta, iki süt toplayıcısı arasında çıkan kavgada, 37 yaşındaki Emrah Çil hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İnceleme sürüyor
Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre, olay, Afşin İlçesi Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Süt toplayıcısı Emrah Çil (37) ile F.G. arasında önceden başlayan tartışma Kabaağaç Mahallesi'nde silahlı kavgaya dönüştü.
SİLAHLA VURULDU HAYATINI KAYBETTİ
İHA'daki habere göre şüpheli F.G, Emrah Çil’i silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Çil, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan F.G. isimli zanlı ise Jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olay sonrası inceleme sürüyor.